Times Square vai ganhar restaurante de ‘Mad Men’ e padaria de ‘Jogos Vorazes’

Em 2019, os estúdios Lionsgate vao tornar realidade os sonhos de alguns fãs na Times Square, em Nova Iorque. Em parceria com uma empresa especializada em parques temáticos, a Lionsgate pretende abrir um centro de entretenimento indoor que terá atraçoes relacionadas às suas produçoes. Estao nos planos, por exemplo, um restaurante com a série ‘Mad Men‘ como tema, além da padaria do Peeta, personagem dos filmes da franquia ‘Jogos Vorazes‘. Recentemente, a Lionsgate tem procurado outras formas de monetizar em cima de seus filmes, com uma turnê musical de ‘La La Land‘ percorrendo os EUA e planos de abrir parques temáticos das sagas ‘Crepúsculo‘ e ‘Truque de Mestre‘ na Coreia do Sul. Notícia do Guardian.

