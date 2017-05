Tinder revela as profissoes mais curtidas pelos usuários brasileiros – mkt se deu bem

O Tinder, aplicativo para conhecer novas pessoas, analisou dados de seus usuários e agora revela quem tem mais chances de conquistar pretendentes graças à profissao. Segundo o app, homens que trabalham com marketing e maquiadoras sao as profissoes mais populares no Brasil. O 2º lugar ficou com os médicos e mulheres que trabalham com marketing, seguidos por pesquisadoras e homens maquiadores. Entre as 15 profissoes mais curtidas, posiçoes como cabeleireiros, enfermeiros e professores de dança aparecem entre as mais curtidas para eles e elas, quebrando o tabu de associar a profissao a apenas um gênero. As informaçoes sobre profissao e escolaridade foram adicionadas ao Tinder para atender a um dos pedidos mais frequentes daqueles com perfil no aplicativo. Acrescentar estas informaçoes faz com que as pessoas possam coletar mais detalhes do pretendente antes de arrastar para a direita ou para a esquerda a foto dele. Ainda que exibir os dados seja opcional, o Tinder argumenta que, ao fornecer mais detalhes sobre si na biografia, as chances de match aumentam. Confira o infográfico abaixo – clique na imagem para visualizar em maior resoluçao.

