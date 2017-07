Tirou selfie com iPhone roubado, foto foi parar no iCloud da dona do aparelho

A polícia de Los Angeles já usou aplicativos para rastrear celulares roubados, mas diz que esse é o 1º caso envolvendo uma selfie. Larry Beltran Jr. e sua namorada sao os donos da selfie em questao – o casal de namorados tirou uma foto com um iPhone roubado e a imagem foi direto para a conta do iCloud – serviço de armazenamento na nuvem da Apple – da proprietária do aparelho. Nao demorou e a foto se espalhou online e também pelos noticiários. Larry e sua namorada passaram entao a ser suspeitos do assalto à casa de uma mulher em Santa Clarita, Califórnia, que teve dinheiro, joias e eletronicos roubados, incluindo o iPhone usado para tirar a selfie. Segundo informa o Gawker, Larry se apresentou na delegacia de polícia nessa 4ª feira para explicar o ocorrido, dizendo que ganhou o iPhone de sua tia. A tia, por sua vez, alegou ter comprado 2 iPhones por USD 80 num mercado de pulgas, um dos quais deu de presente para o sobrinho. “Eu pensei que tinha feito um bom negócio, nao sabia que colocaria meu sobrinho numa situaçao ruim”, disse a mulher. Enquanto isso, o rapaz lamenta – “Eu nao tinha ideia que isso estaria em todos os noticiários. Era só entre eu e a minha namorada” :)

