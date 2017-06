TNT estreia ‘Jornal do Meme’ no YouTube – as notícias q mais bombaram na internet

A TNT, integrante da Turner do Brasil, estreou nessa 4ª feira, dia 21, em seu canal no YouTube, o ‘Jornal do Meme’. Com apresentaçao dos YouTubers Jacaré Banguela e Raquel Real Oficial, o programa traz os assuntos que mais ‘bombaram’ na internet durante a semana. Com produçao da TNT em parceria com a Rede Snack e a Elo Company, o programa é a nova playlist do canal na plataforma de vídeos, com novas ediçoes sempre às 4as e 6as feiras, às 19:00.

publicidade publicidade