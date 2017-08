Tóquio respira aliviada – morre o Godzilla original

Ele destruiu Tóquio muitas vezes, mas ninguém vive para sempre – morreu nesta semana Haruo Nakajima, o 1º homem a interpretar o Godzilla, muito antes da existência da computaçao gráfica. Ele tinha 88 anos. Nakajima era um dublê dos estúdios japoneses Toho, e chegou a fazer papéis pequenos em filmes como ‘Os Sete Samurais‘ (1954), de Akira Kurosawa. Naquele mesmo ano, vestiu a roupa do monstro gigante pela 1ª vez, no filme que levava o nome do personagem. De acordo com o The A.V. Club, Nakajima baseou os movimentos do Godzilla nos gorilas e elefantes que via no zoológico. E como a borracha andava em falta no Japao pós-guerra, a roupa original do Godzilla era feita de concreto (!) e pesava mais de 100 kg (!!!). O personagem fez tanto sucesso que ele chegou a interpretá-lo em outros 12 filmes. Vai deixar saudades. Veja abaixo uma de suas últimas entrevistas.

publicidade publicidade