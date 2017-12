‘Toys of Hope’ – emoçao que nao precisa nem de traduçao

Difícil nao se emocionar com uma ideia como esta. “Toys of Hope” (Brinquedos da Esperança) é um projeto da Unicef com um fundo especial para as crianças refugiadas. Só na Turquia estao mais de 1 milhao e meio delas à espera. A campanha é da 4129Grey, de Istambul, Turquia. Com sapo.pt/

publicidade publicidade