Tragédias que viram cançoes – a inveja criativa da semana

Envy Chain chega ao capítulo 72 com a presença do Diretor de Fotografia Diego Robaldo, invejado na semana passada por seu comercial para a Sprite. Robaldo foi quem teve a ideia de utilizar alguns truques na filmagem do comercial, junto com Milton Kremer, da Landia, como colocar uma meia de renda nas lentes das câmeras. Agora Robaldo revela sua inveja criativa por uma campanha que mostra como a violência familiar, o racismo e inclusive a morte podem se transformar em cançoes. Quer saber qual é? Aperta o play!

