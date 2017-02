Treinador português recebe ‘Prêmio Personalidade do Ano 2016’

Fernando Santos é o nome do treinador da seleçao portuguesa de futebol, vencedora do campeonato europeu de 2016, que ontem recebeu o prêmio ‘Personalidade do Ano – Martha de La Cal’, da AIEP (Associaçao da Imprensa Estrangeira em Portugal, da qual o Blue Bus faz parte). Para muitos brasileiros e nao só, o homenageado é mais um no mundo do futebol, mas para a maioria dos mais de 50 jornalistas, ele foi ‘o cara’ do último ano no país – o prêmio é oferecido à personalidade ou entidade portuguesa que mais contribuiu para o nome de Portugal no exterior. A cerimônia contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que definiu Fernando Santos como um “herói” ao levar Portugal à conquista da Euro 2016. Mais uma vez, ficou provado que o futebol – e seus profissionais – sao mesmo uma ‘caixinha de surpresas’…

publicidade publicidade