Tribal Worldwide chega ao Brasil com uniao de LDC e Salve

LDC e Salve, agências do Grupo ABC, se unem para lançar a ‘SalveTribal Worldwide’ no Brasil. Este é o 1º grande movimento do grupo ABC desde a associaçao com a Omnicom, trazendo ao mercado brasileiro uma das maiores empresas digitais do mundo, presente em 42 países. A SalveTribal inicia sua operaçao no dia 1º de março e ocupará o prédio onde hoje funciona a LDC. A nova agência conta com cerca de 200 colaboradores e 30 clientes. Alcir Gomes Leite será o presidente e Carlos Pitchu, o CEO. “Esse movimento é fruto de nossa parceria com a Omnicom. Com a uniao dessas 3 grandes agências, nasce umas das maiores empresas de comunicaçao do Brasil, com visao local e acesso ao que há de mais novo no mundo”, diz Guga Valente, CEO do ABC.

Alcir Gomes Leite e Carlos Pitchu, foto de Lorenzo Scavone

