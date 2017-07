Tributo a Chester Bennington, do Linkin Park: ouça os vocais isolados de ‘Numb’

O cantor Chester Bennington, vocalista do Linkin Park e um dos maiores nomes do rock no século XXI, morreu na quinta-feira (20), em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, os indícios apontam para um suicídio. Um dos maiores hits da banda é ‘Numb‘, de 2003, e a versao remix de Jay Z chegou a vencer o Grammy, o principal prêmio da música americana. No YouTube, é possível encontrar uma versao “à capela”, ou seja, que conta apenas com os vocais. Por meio dela, é possível escutar o quao impressionante era a voz de Chester. É uma boa maneira de celebrar o seu legado. A voz entra aos 22 segundos do vídeo. Nota do The Independent.

