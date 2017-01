Tributo a Leonard Cohen – ouça ‘Hallelujah’ cantada por coral de 1500 pessoas

Morreu, no início da semana, o cantor e compositor canadense Leonard Cohen, aos 82 anos. A família anunciou somente nesta 5ª feira, pelas redes sociais. Numa entrevista recente à revista New Yorker, Cohen tinha dito que se sentia “pronto para morrer“. Mas talvez a música nao estivesse pronta para deixá-lo ir embora… seu maior sucesso, ‘Hallelujah‘, tem inúmeras versoes. A mais famosa talvez seja a de Jeff Buckley, eleita pela revista Rolling Stone como uma das 500 maiores cançoes de todos os tempos. Uma outra versao foi até mesmo tema da minissérie ‘Justiça’, exibida pela TV Globo este ano. Também este ano, em junho, no festival Luminato, o cantor Rufus Wainwright se reuniu com um coral de 1500 pessoas em Toronto, no Canadá – o Choir!Choir!Choir! -, para gravar uma versao diferente de ‘Hallelujah‘. O vídeo chegou a ser compartilhado pela página oficial de Cohen no Facebook e, até agora, tem quase 3 milhoes de visualizaçoes. Fica entao o tributo ao poeta, que vai embora tornando o ano de 2016 mais triste na memória.

