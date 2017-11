Trump acusa CNN de mentir e representar mal os EUA, CNN responde à altura

A CNN ganhou o Twitter esse fim de semana ao responder mais uma acusaçao de Donald Trump. Em tuite publicado no sábado, o presidente dos EUA disse que “a Fox News é MUITO mais importante nos Estados Unidos do que a CNN, mas fora dos EUA, a CNN International ainda é uma das principais fontes de notícias (falsas), e eles representam muito mal nossa naçao para o MUNDO. O mundo lá fora nao vê a verdade por eles!” Pouco depois, a CNN respondeu – “Nao é trabalho da CNN representar os EUA para o mundo. É o seu. Nosso trabalho é reportar as notícias.” O tuite da rede de notícias já foi compartilhado mais de 100 mil vezes e recebeu mais de 275 mil curtidas.

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de novembro de 2017