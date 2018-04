Trump e Kim Jong-un estrelam campanha do Exército de Salvaçao – veja

A nova campanha do Exército de Salvaçao partiu para o bom humor para mobilizar as pessoas em seu trabalho de arrecadaçao de donativos. A comunicaçao foi buscar exemplos até mesmo nas figuras de políticos internacionais, como Donald Trump e Kim Jong-un, para mostrar que o que nao serve para alguns pode ser perfeitamente útil para outros. Como a organizaçao arrecada objetos em bom estado, a ideia é lembrar às pessoas que talvez elas tenham algum presente, roupa, móvel ou qualquer outra coisa muito boa em casa que nao é usada apenas porque nao gostam – veja no vídeo. Já as peças para o impresso e digital brincam com os gostos particulares de personalidades políticas e mostram que o chapéu mexicano que Trump despreza ou a camiseta ‘I Love NY‘ que Kim Jong-un detesta podem, sim, servir para várias outras pessoas. Criaçao da WMcCann.

