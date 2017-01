Trump e o Twitter – alguns tuites ele dita para seus funcionários

Eu bem que desconfiava… O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, declarou que nao é ele quem escreve todos os tuites que sao publicados na sua conta da rede social, mas dita-os a 1 ou 2 funcionários. Numa entrevista a um ex-secretário de Estado britânico, garantiu que, depois de ser investido presidente, vai continuar a usar o Twitter para se defender da “imprensa desonesta”. Garantiu também que, a partir do dia 20 de janeiro, data de sua posse, vai continuar a utilizar a sua conta pessoal, @realDonaldTrump, que “está funcionando” e atualmente tem 20 milhoes de seguidores. Avisou ainda que publica os seus comentários a partir de vários celulares e que ninguém mais tem acesso à sua conta do Twitter, nem mesmo o chefe da sua equipe de estratégia. Ok!

