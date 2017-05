Trump vira marca de papel higiênico no México – venda beneficiará migrantes

Antonio Battaglia, um advogado da cidade de Guanajuato, no México, decidiu levar ao pé da letra tudo que Donald Trump falou sobre seu país e seus conterrâneos e agora está lançando o ‘Trump Paper’. A embalagem do papel higiênico é estampada por um rolo de papel com as feiçoes e o topete do presidente norte-americano. Seu slogan? “Suavidade sem fronteiras”. A intençao é que o produto chegue às lojas ainda este ano. 30% do valor arrecadado com as vendas serao revertidos para grupos e organizaçoes que apoiam migrantes. “Gerar negócios é secundário para mim”, diz Battaglia. “O que eu quero é que o produto seja útil para apoiar migrantes e vítimas de deportaçao.” O advogado registrou a marca ‘Trump’ no Instituto Mexicano de Propriedade Industrial em agosto de 2015. Com AdFreak e Adland.

