Turismo de Portugal investe 10 milhoes de euros em campanha digital

Papos cabeça – e em inglês – fazem parte do texto da nova campanha do Turismo de Portugal para mercados internacionais – Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Brasil, EUA, China, Holanda, Itália, Irlanda, Rússia, Canadá, Índia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Bélgica e Polônia foram os países escolhidos. Com um investimento de cerca de 10 milhoes de euros, os 4 filmes serao veiculados somente via digital. “Esta é uma campanha marcante, pela forma como equilibra o discurso mais emocional e o associa ao nosso país com a mensagem promocional que identifica claramente alguns dos nossos melhores atrativos. O fato da campanha privilegiar os meios digitais, nomeadamente as redes sociais, significa também uma grande aposta no envolvimento direto das pessoas”, afirmou o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, na apresentaçao da campanha esta semana, em Lisboa. Enquanto isso, os novos e possíveis turistas sonham, planejam e – por que nao? – viajam pelas imagens desse país, belo durante todo o ano, até no inverno! Criaçao da Partner.

