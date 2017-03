Turner demite + 1 executivo, mas desmente boatos sobre fim do ‘Esporte Interativo’

Depois da Turner demitir, na semana passada, alguns de seus principais executivos no Brasil – Gustavo Diament, gerente geral; Rogério Gallo, vice-presidente de canais de entretenimento; e Daniella Vieira, diretora de conteúdo infantil –, surgiram rumores de que a programadora de TV paga estaria esvaziando suas operaçoes no país e revendo os investimentos em direitos esportivos e nos canais Esporte Interativo. Nessa 2ª feira, dia 20, mais uma demissao – a de Richardson Nelson, vice-presidente de marketing. A empresa, no entanto, nega os boatos. Gerhard Zeiler, presidente internacional, e Whit Richardson, presidente da Turner na América Latina, vieram ao Brasil para “acalmar os ânimos” dos funcionários. Em reuniao nessa 2ª feira, no Rio, onde fica a redaçao do Esporte Interativo, Whit Richardson classificou de “estúpidas” as notícias de que o canal está com seu futuro ameaçado. Disse que a Turner continuará investindo no Brasil e, principalmente, em esporte – reforçou que o país é o principal mercado da Turner depois dos Estados Unidos e que nada vai mudar na estratégia adotada até agora. Sobre a demissao de Gustavo Diament, Rogério Gallo, Daniella Vieira e Richardson Nelson, falou que foram cortes isolados, apenas na alta chefia nacional, porque a Turner está em busca de um novo perfil de liderança. Leia mais no Notícias da TV. | Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo

