TV Cultura vai retransmitir ‘Rodas Vivas’ clássicas no Facebook

Entrevistas clássicas do ‘Roda Viva‘, da TV Cultura, serao transmitidas a partir deste mês no Facebook oficial do programa. A iniciativa se chama ‘Entrevistas Polêmicas‘ e faz parte do projeto ‘Roda Retrô‘. O 1º programa a ser retransmitido no Facebook será a entrevista com Paulo Maluf em 1995, época em que ele era prefeito de Sao Paulo. Outras entrevistas programadas sao as de Orestes Quércia e Enéas Carneiro. Segundo a Cultura, no final de todo mês, os curtidores do Facebook do ‘Roda Viva‘ poderao ainda votar em algumas das entrevistas a serem retransmitidas. No próximo dia 26, por exemplo, será aberta a votaçao para escolher entre 3 entrevistas de 1986 – Luiz Carlos Prestes, Ulysses Guimaraes e Franco Montoro. A vencedora será reexibida no Facebook no dia 28. Notícia do Portal Imprensa.

publicidade publicidade