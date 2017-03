TV paga registra 3 meses seguidos de queda – perdeu 364 mil assinantes em 1 ano

Deu no Notícias da TV – “As operadoras de TV paga perderam 105.422 assinantes em dezembro de 2016, uma reduçao de 0,56% em relaçao ao mês anterior. Dessa forma, começaram o ano novo com 18.690.163 clientes, de acordo com dados divulgados pela Anatel. Depois de uma leve alta em setembro, o setor registra 3 quedas consecutivas.” Em 1 ano, 364.459 clientes abriram mao da TV por assinatura – em janeiro de 2016, eram 19.054.622 os assinantes no Brasil. Os serviços mais atingidos foram as operadoras via satélite e a TV via cabo. Enquanto isso, as operadoras que trabalham com fibra ótica cresceram 27,35% – o único segmento que teve alta no período. Sao Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que mais perderam clientes em números absolutos, e Pernambuco teve a maior queda percentual – 8,02%. Quem caiu mais foi a Sky, que perdeu 190.640 assinantes. Em número de clientes, a Net/Claro continua liderando o setor, com 9.752.955 assinantes; seguida da Sky, com 5.221.719; da Vivo, com 1.691.460; e da Oi, com 1.318.125. Leia na íntegra aqui.

