Twitter contrata diretor de parcerias de notícias para a América Latina

O Twitter anuncia a chegada de Gustavo Poloni como diretor de parceiras de notícias para a América Latina. Poloni será responsável por liderar as parcerias de conteúdo com redes de rádio e televisao, mídia impressa e digital e formadores de opiniao em geral, além de buscar novas oportunidades para meios de comunicaçao nao tradicionais. “Minha principal missao será estreitar o relacionamento com veículos de comunicaçao a fim de entender suas necessidades e ajudar a amplificar o acesso a seus conteúdos para uma audiência cada vez maior”, afirma Gustavo. Formado em jornalismo, Gustavo Poloni já trabalhou na Editora Abril e na Editora Globo, além de ter sido um dos apresentadores do programa Morning Show, da rádio Jovem Pan.

