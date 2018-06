Twitter cria emoji exclusivo para o Mês do Orgulho LGBT

Para celebrar o mês do Orgulho LGBT, o Twitter lança um emoji especial que poderá ser utilizado em diversos países até o dia 30 de junho. No Brasil, para visualizar a imagem que traz a bandeira arco-íris usada pelo movimento LGBT dentro de um coraçao, basta tuitar com as hashtags #OrgulhoLGBT, #AmorÉAmor, #OAmorVence e #ParadaDoOrgulho. Em Sao Francisco, nos EUA, e em Dublin, na Irlanda, funcionários da empresa participarao de Paradas em homenagem à data com carros alegóricos feitos exclusivamente para a comemoraçao. A 22º ediçao da Parada do Orgulho LGBT (@paradasp) de Sao Paulo está marcada para este domingo (3).

