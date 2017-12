Twitter divulga 10 campanhas de marcas que foram destaque em 2017

Ao longo de 2017, diversas marcas aproveitaram o potencial do Twitter para se engajar com seus consumidores. Agora, com o ano chegando ao fim, a plataforma aproveita para relembrar 10 campanhas de marcas que tiveram alto engajamento – veja abaixo. “Temos trabalhado em parceria com agências e marcas unindo criaçao, estratégia e inovaçao. Isso nos permite construir histórias que sejam relevantes para as pessoas e façam as marcas se tornarem o que está acontecendo no Twitter. Tudo isso sempre alinhado com o plano de comunicaçao e especialmente de mídia“, diz Daniela Bogoricin, diretora de estratégias de marcas do Twitter Brasil.

#DORITOSGarage: a marca utilizou o Twitter para divulgar campanha que levou 7 bandas independentes para tocar em um espaço no Rock in Rio.



#viveramusica: o Itaú aproveitou o Rock in Rio para participar das conversas sobre o assunto no Twitter em tempo real.



#PartiuCelebreak: KitKat utilizou vídeos promocionais com criadores e tuites conversacionais para se engajar com os fãs e distribuir cupons de desconto para o KitKat Celebreak, uma caixa com vários tipos diferentes do chocolate.

Nesse caso, a Mariana realizou a PROEZA de escolher um filme em menos de 50 horas. Ela merece muito esse prêmio.#PartiuCelebreak #ad pic.twitter.com/XbrLx86EVw — Ygor Freitas (@YgorFremo) 28 de agosto de 2017



#SamsungCare: a Samsung utilizou a plataforma para divulgar as principais funcionalidades da Samsung Care, assistência técnica da marca.



#GalaxyS8: a Samsung também usou vídeos promovidos no Twitter para lançar o aparelho Galaxy S8.



#ThisBudForYou: por meio de tuites conversacionais, a Budweiser convidou os fãs para utilizarem um recurso que permite encomendar cerveja via Twitter.

Peça sua Budweiser de um jeito novo. Garanta a sua aqui mesmo pelo Twitter. #ThisBudsForYou https://t.co/pIU4BqIbvb — Budweiser Brasil (@Budweiser_Br) 25 de julho de 2017



#FiatArgo: a Fiat foi a 1ª marca no Brasil a utilizar o Twitter Business Solutions. A campanha de lançamento do novo Fiat Argo incluía ativaçoes no Twitter para divulgar um serviço de atendimento que a marca lançou na plataforma.

Quer conhecer tudo o que o #FiatArgo oferece para você? Clique e converse com a gente 👇 https://t.co/PCP4HYDHoJ — Fiat Automóveis (@FiatBR) 18 de agosto de 2017



#TodoMundoNoMesmoPacote: Ruffles promoveu uma série de vídeos na plataforma para divulgar seu game de realidade aumentada, que pode ser jogado entre amigos.

Chegou RUFFLES® AmiGO. Quando seus amigos não estão, agora tem um jogo pra manter a galera unida! Baixe aqui: https://t.co/6kkUOcdzhl pic.twitter.com/qrmBrISVso — Ruffles (@Ruffles_Oficial) 23 de outubro de 2017



#AssassinsCreed: para divulgar a estreia do filme “Assassin’s Creed” nos cinemas brasileiros, a Fox Film criou um jogo interativo no Twitter.

Quer entrar no mundo de Assassin’s Creed? Escolha seu próximo passo e descubra seu destino. https://t.co/gZGU2xxQZ7 — Fox Film do Brasil (@FoxFilmdoBrasil) 6 de janeiro de 2017



iFood: em parceria com a ESPN, a marca de delivery online de comida aproveitou o território de esporte e as conversas sobre a NFL para promover o seu serviço.

A final do Futebol Americano é só em fevereiro e vc assiste pelo @ESPNagora, mas que tal já descobrir onde será o palco da decisão? Enquanto isso você me dá uma dica e eu tento descobrir o que o você vai pedir para comer no próximo jogo. Valendo! pic.twitter.com/ovXKh11Hrv — iFood (@iFood) 5 de dezembro de 2017

