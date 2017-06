Twitter faz 1º Live no Brasil hoje à noite – final do reality show ‘Dancing Brasil’

O Twitter vai realizar daqui a pouco, a partir das 22:30, a 1ª transmissao de um evento ao vivo no Brasil diretamente da plataforma – a final do reality show musical ‘Dancing Brasil’. O 1º Live brasileiro via Twitter será feito em parceria com a TV Record e patrocinado pela Pantene, em uma açao da agência iProspect. Basta clicar na aba Explorar para encontrar o Live em destaque no topo da página, ou acessar o perfil @dancingbrasil por computador, celular, tablets e outros aparelhos conectados, como Apple TV e Microsoft Xbox One. O programa, apresentado por Xuxa Meneghel, também será transmitido simultaneamente pela Record. O Live do ‘Dancing Brasil’ no Twitter será uma experiência complementar para o público. Na plataforma, será possível acompanhar a final do programa e interagir com todas as conversas sobre o episódio em um mesmo ambiente. O formato Live faz parte de uma estratégia global do Twitter lançada no ano passado e bem-sucedida em diversos mercados, como Estados Unidos, países da Europa e México. Grandes eventos de esportes (como a Liga de Basquete Profissional Feminino dos EUA), entretenimento (como o show beneficente da cantora Ariana Grande, em Manchester, no Reino Unido) e política (cerimônia de posse do presidente americano Donald Trump), por exemplo, já foram transmitidos ao vivo na plataforma. No 1º trimestre de 2017, o Twitter teve globalmente mais de 800 horas de Live de cerca de 450 eventos.

