Twitter lança emoji em homenagem às mulheres no futebol

O Twitter lança nesta 3ª feira (12) globalmente em sua plataforma um emoji em celebraçao às mulheres no futebol. A imagem, que já está disponível no Twitter, é o 1º emoji criado para conscientizar sobre a crescente influência das mulheres que trabalham na indústria do futebol. Para ativar o emoji, que mostra uma mulher segurando uma bola na mao esquerda, basta usar a hashtag #WomenInFootball em um tuite. O emoji foi lançado como parte da #WhatIf, campanha da Women in Football (Mulheres no Futebol) na qual empresas, celebridades e o público em geral identificam maneiras de agir e contribuir para o progresso de meninas e mulheres dentro do futebol.

