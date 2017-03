Twitter lança plataforma que promete facilitar comunicaçao entre marcas e consumidores

O Twitter lança nesta 5ª feira, dia 30, a Twitter Business Solutions (TBS), plataforma para facilitar a comunicaçao entre marcas e consumidores. Entre as possibilidades estao, por exemplo, a otimizaçao dos perfis corporativos no Twitter, o atendimento ao cliente também em ambiente privado e o uso de automaçao de mensagens (bots) de acordo com o objetivo de negócios de cada cliente. A FCA, primeiramente com o perfil Fiat (@FiatBR) e depois com Jeep (@JeepdoBrasil), a Oi (@digaoi) e a Budweiser (@Budweiser_Br) sao as 1as a utilizar a novidade no Brasil, com projetos em desenvolvimento. A Fiat, por exemplo, pretende usar a TBS para implementar o atendimento automatizado via Mensagem Direta (DM), respondendo a perguntas sobre características e preços de veículos, localizaçao da concessionária mais próxima, agendamento de revisoes, entre outras. A Oi quer seguir o mesmo caminho e a Budweiser planeja utilizar a TBS para impactar usuários em dias de jogos da NBA e permitir que eles façam o pedido de uma cerveja gelada por meio de Mensagens Diretas. Daniel Carvalho, diretor de desenvolvimento de negócios do Twitter para América Latina, lembra que o Twitter é um ambiente naturalmente utilizado pelos consumidores para conversar com as empresas – dos usuários do microblog, 80% seguem pelo menos uma conta de marca.

