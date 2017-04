Twitter lança versao ‘Lite’ para economizar dados em conexoes lentas

O Twitter anuncia hoje, dia 06 de abril, o lançamento do Twitter Lite, uma experiência web para dispositivos móveis. A novidade foi criada para minimizar o uso de dados, carregar rapidamente em conexoes lentas e utilizar menos espaço de armazenamento nos aparelhos. Segundo o Twitter, essa versao ocupa menos de 1MB no dispositivo, aumenta em mais de 30% a velocidade de inicializaçao e navegaçao, e oferece os principais recursos do microblog – timeline, tuites, Mensagens Diretas (DMs), trending topics, perfis, uploads de mídia, notificaçoes e suporte offline. Uma das funçoes, por exemplo, permite que o usuário faça uma pré-visualizaçao de imagens e vídeos antes de escolher quais deseja carregar completamente. Com isso, espera-se uma diminuiçao de 70% no consumo de dados. Leia mais no blog do Twitter.

Twitter Lite. Acompanhe o que está acontecendo no mundo de forma ainda mais fácil e usando menos dados. Saiba mais:https://t.co/AXSBg5nNKJ pic.twitter.com/AjntEqvXxt — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) 6 de abril de 2017

