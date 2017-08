Twitter reúne vídeos especiais de criadores na campanha #EveryCharacterMatters

O Twitter lança hoje, dia 10, uma série de vídeos em sequência produzidos e protagonizados por criadores de todo o mundo. A açao, idealizada para celebrar a importância da contribuiçao dos diversos conteúdos e do exemplo de inspiraçao e criatividade dessas pessoas na plataforma, trará mais de 24 horas de vídeos, GIFs e transmissoes ao vivo de 40 criadores de 10 diferentes países. A #EveryCharacterMatters começou com a participaçao de criadores da Austrália –[email protected] transmitindo ao vivo do topo da ponte da baía de Sydney –, passando por Melbourne, Tóquio, Singapura, Jakarta, Mumbai, Bangalore, Chennai, Londres, Sao Paulo, Toronto, Nova Iorque, Cidade do México, Colorado e Vancouver. Cada criador terá um horário específico para publicaçao de seu conteúdo. Ao fim de seu horário, o criador entao passará a vez para o próximo. Em Sao Paulo, @Rene_Silva_RJ, @mairamedeiros e @YgorFremo trarao seus conteúdos às 14:00, 14:30 e 15:00, respectivamente, horário de Brasília. Para acompanhar a programaçao, basta conferir a lista dos perfis participantes e o canal da campanha no Periscope.

