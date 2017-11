Twitter suspende verificaçao de contas após polêmica com usuário neonazi

O Twitter se viu obrigado a suspender sua funçao de verificar contas depois de receber milhares de críticas por conceder uma conta verificada a Jason Kessler, um organizador do protesto neonazista em Charlottesville, nos EUA, em agosto. A manifestaçao acabou com uma garota morta, após ser atropelada – e o próprio Kessler atacou-a no Twitter após sua morte, chamando-a de ‘gorda comunista nojenta‘. Segundo as regras de verificaçao do Twitter, o fato de que uma conta receba esse reconhecimento nao significa simpatia por parte da rede social. Mas conceder a Kessler essa, digamos, ‘honraria‘, fez com que a rede suspendesse por tempo indeterminado a funçao. O CEO da rede, Jack Dorsey, informou que eles estao “trabalhando para consertar” suas políticas de verificaçao. Notícia do Gizmodo.

We should’ve communicated faster on this (yesterday): our agents have been following our verification policy correctly, but we realized some time ago the system is broken and needs to be reconsidered. And we failed by not doing anything about it. Working now to fix faster. https://t.co/wVbfYJntHj

— jack (@jack) 9 de novembro de 2017