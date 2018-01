Twitter transmite ao vivo tapete vermelho e pré-show do #Grammys 2018

Em parceria com a Billboard, o Twitter vai transmitir ao vivo os momentos que antecedem o Grammy Awards 2018. A programaçao, produzida pela Billboard, inclui a cobertura completa do pré-show e do tapete vermelho do Grammy Awards 2018 e estará disponível globalmente, via desktop e dispositivos conectados, no link https://live.twitter.com/BILLBOARDGRAMMYSLIVE. A transmissao inicia às 20:00 (horário de Brasília) deste domingo, 28, e terá duraçao de 2 horas e meia. O Twitter também vai oferecer aos usuários a opçao de receber conteúdos exclusivos, que nao estarao disponíveis na TV, como fotos dos bastidores, GIFs e vídeos – quem estiver interessado precisa retuitar ou curtir esse tuite da Recording Academy ou tuitar para @RecordingAcad com a hashtag #GRAMMYsInsider. A hashtag especial do evento é #Grammys, que inclui a imagem do famoso troféu dados aos vencedores.

