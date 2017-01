Twitter vai transmitir ao vivo a cerimônia de posse de Donald Trump

O PBS NewsHour, programa diário de notícias da rede de TV norte-americana PBS, transmitirá ao vivo pelo Twitter a cobertura da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro, das 14:00 às 20:00 (horário de Brasília). Quem quiser acompanhar deve acessar o link inauguration.twitter.com ou o perfil do programa PBS NewsHour (@NewsHour). Além da posse de Trump e de seu vice, Mike Pence, a transmissao vai incluir o 1º discurso do novo presidente e a chegada à Casa Branca. A cobertura será liderada pela editora Judy Woodruff, acompanhada dos colunistas David Brooks (New York Times), Mark Shields, Amy Walter (the Cook Political Report), Jeff Greenfield (correspondente especial da PBS NewsHour Weekend), Lara Brown (TBC) e Karine Jean-Pierre (TBC).

