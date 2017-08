Uber anuncia lançamento do UberCOPTER em Sao Paulo – helicópteros sob demanda

Anúncio da Uber que acaba de chegar – “A Uber está comprometida em oferecer às pessoas mais opçoes para se movimentar pelas cidades. Trabalhamos por um mundo em que ir do ponto A ao ponto B seja algo descomplicado. É por isso que estamos felizes com a parceria com A^3 by Airbus Group – para oferecer aos paulistanos helicópteros sob demanda.” O UberCOPTER estará disponível na cidade de Sao Paulo por 1 mês. É a 1ª cidade no mundo a receber este tipo de serviço. Durante o período de testes, o usuário poderá pedir um helicóptero para ir de ou para qualquer um dos 5 helipontos disponíveis na cidade e 4 aeroportos (Congonhas, Cumbica, Viracopos e Campo de Marte). Um UberBLACK levará o usuário até o heliponto e outro carro o esperará no ponto final de destino do helicóptero. Os valores do UberBLACK podem variar, mas o valor do vôo de helicóptero será fixo. Alguns exemplos de valores promocionais para os primeiros dias de lançamento (a partir de hoje até o dia 16/06) – Blue Tree Faria Lima para o aeroporto de Guarulho: R$271,00 por assento; Hotel Transamérica para o Blue Tree Faria Lima: R$80,00 por assento; Helicentro Morumbi para o Blue Tree Faria Lima: R$66,00 por assento. Saiba mais aqui.

