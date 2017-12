Uber cobrou quase 20 mil dólares por corrida de 20 minutos em Toronto (!)

Hisham Salama achou que era um bug do sistema, mas foi informado pelo Uber que o preço estava correto – uma corrida de 21 minutos em Toronto custou CAD 18.518,50, o equivalente a cerca de R$ 48 mil (!). Quase mil dólares canadenses por minuto. “Minha 1ª reaçao foi dar risada, porque eu achei que provavelmente tinha sido um erro, mas uns 20 minutos depois, quando estava com meu amigo, achei que eu deveria checar meu cartao de crédito para me certificar de que tudo estava OK”, disse Hisham. Nao estava. A cobrança exorbitante de fato havia sido feita, e a 1ª resposta do Uber via serviço de atendimento ao consumidor foi de que a tarifa havia sido calculada de acordo. Depois de recorrer às mídias sociais para contar o que aconteceu, Hisham conseguiu o reembolso do valor e um crédito de 150 dólares na sua conta. Aparentemente a cobrança indevida ocorreu, sim, devido a uma falha do sistema. “Providenciamos o reembolso total para esse usuário e pedimos desculpas a ele pela experiência. Temos mecanismos para ajudar a prevenir que coisas assim aconteçam, e estamos trabalhando para entender como isso ocorreu”, disse o Uber. Via DesignTAXI.

@Uber @Uber_Support what turned out to be an honest mistake is now turning into the biggest blunder of 2017. I’m no longer laughing at wondering when #uber will get their act together. Can anyone help? Obviously, no 20 min fare is $18,500. pic.twitter.com/zBhtMSBy67

— Hisham Salama (@The_Hish) 9 de dezembro de 2017