Um comercial de absorvente sem flores ou vento no rosto – fugindo do clichê

Além de fugir dos tradicionais clichês da publicidade de absorvente – flores, cores claras, vento batendo no rosto, sangue azul –, esse comercial da marca britânica Bodyform também quer quebrar um tabu – a prática de exercícios físicos durante o período menstrual. ‘Blood’ é criaçao da agência AMV BBDO com direçao dos brasileiros Jones + Tino, da produtora Stink. O redator e o diretor de arte do comercial também sao brasileiros – Caio Giannella e Diego Oliveira. O filme assina com “No blood should hold us back” – em português “Nenhum sangue vai nos segurar”.

