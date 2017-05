Um tênis que já vem sujo de lama de fábrica – é da Adidas e custa caro

A má notícia é que ele já vem sujo. A boa notícia é que, como ele já vem sujo, você se livra daquele medo de sujar o tênis novo branquinho :D Assim é o Adidas x KZK ZXZ 750 RG 84-Lab (sim, tudo isso), colaboraçao do designer Kazuki Kuraishi, do artista Ryan Gander e da Adidas Originals – um tênis branco com ‘lama sintética’ adicionada à sola e à base do calçado. Nao dá vontade de limpar? :-) A novidade está à venda na End Clothing por £129, o equivalente a R$ 490. Via Shortlist.

