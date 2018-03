Uma cortina de banheiro para quem nao quer desconectar nunca

Ela vem com bolsos para o celular e o tablet, em diferentes alturas para pessoas de diferentes tamanhos – essa cortina para o box do banheiro foi feita para quem nao consegue desgrudar da tela 1 minuto sequer, nem mesmo na hora do banho. Pode? Via Neatorama.

