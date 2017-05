Uma “história de amor” q nao termina como vc imaginava – sobre perfis falsos

Criaçao da Y&R do México para a Movistar, ‘Love Story’ parece uma história de amor adolescente como tantas outras já contadas. Garoto e garota se conhecem na internet, começam a conversar, se apaixonam e combinam de se encontrar pessoalmente. O final da história, no entanto, nao segue o rumo que você gostaria. O filme serve como aviso sobre os milhoes de perfis falsos que existem nas redes sociais – e, mesmo sabendo disso, o final ainda pode te surpreender. A agência teve a ideia e produziu o filme com a Movistar em mente, mas só contou ao cliente sobre sua existência depois que o spot estava finalizado. Desde seu lançamento, o vídeo já foi visto mais de 10 milhoes de vezes. Leia mais na Adweek.

publicidade publicidade