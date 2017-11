Uma ideia para salvar a fauna marinha, a inveja do novo capítulo da Envy Chain

Fernando Sosa, da La Comunidad, volta à Envy Chain no capítulo 73, depois de ter sido invejado pelo trabalho da agência para a Billboard no capítulo anterior. Um dos grandes candidatos a ocupar o topo do ranking dos mais invejados da Ibero-América, Fernando revela sua inveja por um trabalho que surpreendeu o mundo no ano passado, uma ideia que em si mesma já é uma grande campanha. Quer saber qual é? Aperta o play! ;-)

