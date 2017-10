Uniao Europeia – 1 minuto de silêncio e uma decisao simbólica pelas vítimas dos incêndios

A Uniao Europeia (EU) anunciou que vai entregar os 50.000 euros do prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia às vítimas dos incêndios em Portugal e Espanha. “É uma decisao simbólica com a qual queremos mostrar uma maior proximidade com as comunidades atingidas”, disse, nessa 2ª feira, o presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, na abertura da sessao plenária em Estraburgo. A decisao foi tomada em conjunto com os presidentes da Comissao Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk. Foi também realizado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos incêndios de 15 de outubro que fizeram 44 mortos e 70 feridos em Portugal e 4 mortos e dezenas de feridos na regiao da Galicia, na Espanha. A Uniao Europeia foi distinguida em junho passado com o prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia como “modelo único de integraçao política supranacional”. Com Lusa.

