Unicórnios lideram pesquisas para o Carnaval 2018 no Brasil, diz eBay

O Carnaval tem se mostrado um dos momentos mais importantes para o e-commerce. Com o crescimento de festas, blocos e desfiles, o brasileiro tem se empenhado cada vez mais em lançar sua criatividade em busca da melhor fantasia. O eBay fez um levantamento interno sobre buscas e compras para este Carnaval e concluiu que quem reina absoluto para a festa neste ano é o unicórnio. O colorido do animal mitológico foi o que mais chamou atençao e explodiu nas buscas da plataforma. Saias e tiaras, peças de tule, com flores, tiaras com chifres, além de camisetas e regatas, estao entre os itens mais procurados de acordo com os pesquisadores do eBay. Nos últimos 2 anos, a categoria de fantasias no Brasil cresceu 76%, e mais de 2.200 fantasias foram compradas mensalmente no Brasil só em 2017.

