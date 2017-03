Ursinho do mal chama atençao para regulamentaçao branda das armas nos EUA

Nos Estados Unidos, ursinhos de pelúcia precisam obedecer a uma série de regras de segurança para chegar às maos do consumidor. O mesmo nao acontece com as armas de fogo. É para chamar a atençao para essa discrepância que a FCB Chicago criou, para a organizaçao Illinois Council Against Handgun Violence, o ‘Teddy Gun’. O ursinho, que parece um ursinho comum mas tem uma arma no lugar do rosto, serve de alerta para a necessidade de regulamentaçoes que restrinjam o uso de armas no país. Estudos já mostraram que estados norte-americanos com mais regulamentaçoes têm menos assassinatos causados por armas de fogo. “O Teddy Gun é um símbolo profundo e ao mesmo tempo tragicamente irônico da ausência de regulamentaçoes governamentais para um dos produtos de consumo mais perigosos. Nosso objetivo com o Teddy Gun é conscientizar e encorajar os políticos a apoiarem medidas que podem e vao salvar vidas”, diz Colleen Daley, diretora executiva do ICHV. Via Creativity.

publicidade publicidade