Ursinho Pooh é banido na China – motivaçoes políticas

Ah, o Ursinho Pooh (ou Puff, nas traduçoes mais antigas)…apenas o doce personagem da Disney, famoso por adorar mel, certo? Nao na China, onde as mençoes a ele foram proibidas nas redes sociais. Toda vez que um usuário tenta usar a imagem de Pooh dentro da China, recebe uma mensagem de que “esse conteúdo é ilegal”. Ainda nao foi dada uma explicaçao oficial pelo governo chinês, que mantém forte controle sobre a internet do país, mas o jornal The Independent apresenta uma teoria curiosa: o ursinho é frequentemente comparado ao presidente Xi Jinping. Isso acontece desde 2013, quando viralizou uma imagem dele ao lado do ex-presidente americano Barack Obama (veja abaixo), que se parece muito com imagem de Pooh e seu amigo Tigrao. A imagem seria, digamos, pouco elogiosa a Xi Jinping, uma vez que o ursinho fofinho estaria “abrindo caminho” para o tigre heroico. De lá pra cá, várias outras brincadeiras foram feitas pelos internautas chineses para atacar a imagem do seu presidente, até que os censuradores resolveram acabar com a festa.

Capping off a ludicrous day in diplomacy- Abe as despondent Eeyore, Xi as sanctimonious Pooh trending on Weibo #APEC pic.twitter.com/bxtX2Z6M4N — Haidi Lun 伦海迪 (@HaidiLun) 10 novembre 2014

(Web) En Chine, la photo la + censurée en 2015 est celle d'un jouet Winnie l'Ourson utilisée pour railler Xi Jinping pic.twitter.com/YvddMCkbRR — Chronique Disney (@ChroniqueDisney) 6 gennaio 2016

