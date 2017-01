Utensílio de cozinha transforma rabanetes em cogumelos do Super Mario

Mesmo quem nao é fã de rabanete vai ficar com vontade de uma saladinha depois de conhecer esse utensílio. O ‘Ravanello’ corta a parte inferior do vegetal de tal forma que fique parecendo uma haste. Com a extremidade da ferramenta é possível esculpir círculos no topo, finalizando a aparência de cogumelo. E nao é que fica igualzinho aos cogumelos do Super Mario? :-) Quem gostou da brincadeira pode comprar o Ravanello por USD 11,99. Via Gizmodo.

