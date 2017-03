Valor Hora Freela | Ferramenta aponta quanto ganham os freelancers na América Latina

Juntando dados de sua base de usuários com pesquisas recentes, a Workana, plataforma de trabalho freelance, lançou o ‘Valor Hora Freela’, ferramenta que aponta os valores cobrados por hora pelos profissionais freelancers da América Latina. Os dados levantados ajudam a traçar um panorama do mercado na regiao, além de realizar comparativos entre os valores pagos aos profissionais em cada país e definir as atividades mais bem remuneradas. No Brasil, por exemplo, profissionais especialistas em SEM e desenvolvimento de apps mobile sao os que possuem valor médio por hora mais elevado – R$ 110 e R$ 170, respectivamente. Já redatores e designers gráficos sao os que ganham menos, com valores que variam de R$ 15 e R$ 45 para escritores e R$ 20 e R$ 60 para designers. Clique aqui para acessar a ferramenta.

