Vampiro da Tuiuti volta ao sambódromo sem a faixa presidencial – versoes conflitantes

Na noite desse sábado, 17, no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio, o emblemático vampiro que representa Michel Temer desfilou sem a faixa presidencial, presente no 1º desfile da Paraíso do Tuiuti. A ausência da faixa é explicada de formas diversas por diferentes veículos da mídia. Deu na Mídia Ninja – “Depois da repercussao internacional da fantasia de Vampirao Neoliberalista, que foi destaque na Sapucaí no último final de semana pela escola Paraíso de Tuiuti, o personagem desfilou sem a faixa presidencial que remete a Michel Temer. Segundo informaçoes preliminares, obtidas com organizadores da escola que preferiram nao se identificar, a Presidência da República deu ordens extraoficiais para que a faixa nao fizesse parte do desfile e até poucas horas antes da apresentaçao a própria participaçao do vampirao também estava proibida.” Já no G1 a versao é outra – “Questionado pelo G1 sobre o uso do adereço pouco antes de entrar no sambódromo, o professor de história Léo Morais, que encarnou o personagem, primeiro disse que nao sabia se seria autorizado pela escola a usar a faixa presidencial novamente. ‘Nao sei se vou usar porque a escola é uma instituiçao. Se eles me autorizarem, eu uso de boa. É um vampiro com faixa presidencial que simboliza um sistema que assola o povo’, explicou. Depois, no entanto, disse que nao desfilaria com a fantasia completa porque teria perdido a faixa no fim da apresentaçao do último domingo (11). ‘Eu perdi a faixa no último desfile. Foi emoçao’, justificou. A assessoria da escola informou que depois do desfile oficial Morais jogou a faixa dentro do caminhao e ela desapareceu.” (!) | Foto da capa: Mídia Ninja



O vampirao no desfile oficial, com a faixa, e no desfile das campeãs, sem o adereço | Foto: Marcos Serra Lima/G1

publicidade publicidade