‘Veja Gold’ foge do lugar-comum e coloca homem para fazer a limpeza

Muito raros ainda sao os comerciais de produto de limpeza que nao apelam para o estereótipo da mulher, mãe de família – bela, recatada e do lar –, fazendo a limpeza da casa. O mérito de Veja – agora ‘Veja Gold’ – é justamente fugir desse lugar-comum, colocando um homem para limpar a oficina mecânica. A marca, aliás, alega ser a 1ª a produzir uma campanha fora do ambiente doméstico e com um homem como protagonista. O filme mostra o dançarino Daniel Cloud Campos – que atua na Broadway e já dançou com nomes como Madonna e Michael Jackson – limpando ao som do hit ‘She’s a Maniac’, clássico do filme ‘Flash Dance’. O filme, criado pela Havas, comunica a mudança dos produtos Veja, que tem nova fórmula e embalagem e agora se chamam ‘Veja Gold’. Para a Reckitt Benckiser, que detém a marca, a nova campanha é uma forma de “acompanhar as mudanças da sociedade, que traz novos arranjos familiares e mais igualdade entre os gêneros”, e mostrar que “a limpeza pode e deve ser feita por todos”.

