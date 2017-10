Vem aí a ‘Netflix da Record’, que nao terá ‘Os Dez Mandamentos’

A TV Record está desenvolvendo sua própria plataforma de streaming, num projeto que está sendo chamado internamente de ‘Netflix da Record‘. A plataforma terá um custo de mensalidade, assim como seu concorrente, o Globo Play, mas, ironicamente, nao exibirá o maior sucesso recente do canal: ‘Os Dez Mandamentos‘. Isso porque a novela já teve seus direitos negociados com a própria Netflix. Além disso, outras minisséries bíblicas, como ‘Rei Davi‘ e ‘A História de Ester‘, também nao estarao presentes – essas atraçoes estarao no Univer, serviço de vídeo sob demanda da Igreja Universal, voltado ao público evangélico. O R7 Play, que já oferece conteúdo da Record via streaming, será descontinuado e incorporado à plataforma, que também terá material exclusivo e inédito. Informaçoes do Notícias da TV.

