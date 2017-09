Vencedora do Emmy, série ‘The Handmaid’s Tale’ chega ao Brasil pela Paramount

A série ‘The Handmaid’s Tale‘ “fez a limpa” no Emmy, o Oscar da TV americana, no último domingo, vencendo inclusive o prêmio mais importante da noite, o de melhor série de drama. No Brasil, a série ainda nao é conhecida, uma vez que o Hulu, serviço de streaming semelhante à Netflix, ainda nao chegou ao país. Assim como a Netflix, o Hulu produz conteúdo original e é o responsável por ‘The Handmaid’s Tale‘. Bem, se você se interessou pela série, a notícia é boa – o canal por assinatura Paramount anunciou que exibirá a produçao em nossas telinhas. Segundo o Notícias da TV, as aventuras de Offred, vivida por Elisabeth Moss, chegam à TV brasileira a partir de outubro. A série ganhou 8 estatuetas no Emmy, incluindo melhor atriz para Moss, melhor direçao e melhor roteiro. ‘The Handmaid’s Tale‘ conta a história de um futuro nao tao distante em que as taxas de fertilidade caíram, e apenas poucas mulheres sao capazes de ter filhos. Por isso, elas sao escravizadas e tratadas como amas pertencentes às famílias ricas.

