Vencedores do Oscar migram do cinema p/ a TV em número recorde em 2017

Você já deve ter ouvido falar que, do início do século para cá, a televisao tem se tornado muito mais atraente que o cinema – as melhores ideias para novas histórias têm aparecido na TV, subvertendo a lógica da indústria. Esse processo, é claro, trouxe grandes atores das telonas para as telinhas, incluindo aí vencedores do Oscar. Segundo o Notícias da TV, atualmente há um número recorde de 29 atores que ganharam o Oscar trabalhando na TV – e isso inclui nomes de peso como Kevin Spacey (‘House of Cards‘), Jane Fonda (‘Frank and Gracie‘), Meryl Streep (‘The Nix‘), Anthony Hopkins (‘Westworld‘), Nicole Kidman (‘Big Little Lies‘), Julia Roberts (‘Homecoming‘ e ‘Today Will Be Different‘) e Robert De Niro (que estará em breve numa série ainda sem nome da Amazon). Além das boas histórias, outro fator que atrai as estrelas é o dinheiro – os investimentos em séries e minisséries televisivas estao cada vez mais altos.

