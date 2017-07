Vestindo um Big Mac: McDonald’s lançará linha de roupas

Dizem que uma pessoa deve se vestir com as suas paixoes, mas será que o McDonald’s foi longe demais? A rede de fast food lança, no próximo dia 26, uma linha de roupas temáticas, batizada de ‘The McDelivery Collection‘. Serao chinelos, agasalhos, calças, pijamas, lençóis para piquenique e até fronhas de travesseiros estampados com merchandise da marca! A coleçao estará disponível apenas em alguns países e será transportada pelo UberEATS, totalmente grátis por tempo limitado. Infelizmente, o Brasil nao terá nenhuma cidade participante. O McDonald’s nao é a primeira rede de fast food a se aventurar por esse ramo, já que Pizza Hut e KFC fizeram lançamentos semelhantes. Mas e aí, você se vestiria com um pijama cheio de Big Macs, ou será que isso só ia te dar fome bem na hora de dormir? ;-) Notícia do AdFreak.

