Vídeo da polícia da Nova Zelândia brinca com falta de açao no trabalho

A polícia da Nova Zelândia está procurando novos agentes, e nada melhor do que um bom vídeo de recrutamento para estimular as pessoas a se juntarem a ela, certo? Se o vídeo ainda puder ser bem-humorado, com cachorros roubando bolsas e velhinhos atravessando a rua, brincando com a ausência de açao do trabalho policial local, melhor ainda. O vídeo de recrutamento lançado pela polícia do país traz policiais reais atuando e é bastante divertido e leve – talvez porque, por lá, a polícia nao tenha preocupaçoes tao pesadas quanto as daqui. Nota do A.V. Club.

